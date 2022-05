Diese Tapes dürften Amber Heard (36) wohl nicht zugutekommen! Die Schauspielerin und ihr Ex-Ehemann Johnny Depp (58) verklagen sich gegenseitig wegen Verleumdung. Den Gerichtsstreit – inklusive harter Anschuldigungen, Beweisfotos und Tonaufnahmen – dürfen die Fans seit einigen Wochen live mitverfolgen. Falls die Aquaman-Darstellerin verlieren sollte, muss sie einen Schadenersatz in Millionenhöhe an Johnny zahlen. Amber wird derzeit verhört – dabei kamen nun aggressive Tonaufzeichnungen von ihr ans Licht!

Auf dem YouTube-Kanal von Law Crime kann man sich das Drama anschauen. Im Gerichtssaal wurden dann Tapes abgespielt, in denen man hört, wie sich das Ex-Paar streitet. Amber klingt darin ziemlich sauer, fängt immer wieder an zu schreien – Johnny ist hingegen sehr ruhig. "All diese Aufnahmen zeigen einfach nur, dass sie ein aggressiver Mensch ist. Ich frage mich: Würde ein Opfer so mit dem Täter sprechen?", lautete ein Kommentar daraufhin.

Auch andere Fans schlugen sich auf Johnnys Seite. "Diese Aufnahmen schaden ihr nur mit ihren hysterischen Ausfällen", schrieb ein weiterer User zu der Situation im Gerichtssaal. Zudem scheint es in den Tapes so, als würde Amber Johnny gar keine Chance geben, sich in dem Streit zu erklären, betonte ein Zuschauer in der Kommentarspalte.

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard im Mai 2022

Getty Images Amber Heard vor Gericht, Mai 2022

Getty Images Johnny Depp im April 2022

