Verlobungchaos bei Gemma Collins (41)! Im August des vergangenen Jahres meldete sich die The Only Way Is Essex-Bekanntheit mit freudigen Neuigkeiten bei ihren Fans: Sie und ihr Ex-Verlobter Rami Hawash haben wieder zueinandergefunden. Doch das ist noch lange nicht alles. Im Dezember verriet die Reality-TV-Bekanntheit, dass sich das Paar erneut verlobt hat. Nun ruderte sie jedoch wieder zurück: Gemma ist doch nicht verlobt!

Nachdem Gemma mit einem funkelnden Ring am Finger gesehen wurde, bestätigte die Reality-TV-Bekanntheit Ende vergangenen Jahres die tollen Neuigkeiten gegenüber The Times. Nun dementierte sie die Verlobungsgerüchte jedoch wieder, die sie selbst vor einigen Monaten ausgelöst hatte. "Was für ein Quatsch! [...] Ich werde nicht heiraten, bevor ich 50 bin. Ich bin ein ewiger Freigeist", erklärte sie gegenüber Ok und berichtete, dass sie nie weit im Voraus planen würde.

Und das, obwohl Gemma erst vor einigen Wochen berichtete, dass sie und ihr Freund nach ihrer Verlobung auch über gemeinsamen Nachwuchs nachdenken würden. "Ich habe bis August keinen freien Tag mehr! Vielleicht versuchen wir danach ein Baby zu bekommen", verriet sie nach DailyMail in ihrer Stand-up-Show "The GC's Big Night Out".

Instagram / gemmacollins Gemma Collins und Rami Hawash im April 2022

Instagram / gemmacollins Gemma Collins im Oktober 2021

Instagram / gemmacollins Gemma Collins und Rami Hawash im März 2022

