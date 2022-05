Große Freude bei den norwegischen Royals. Der 17. Mai ist in dem skandinavischen Land ein ganz besonderes Datum: An diesem Tag feiern sie ihren Nationalfeiertag. Doch aufgrund der weltweiten Gesundheitslage mussten das Königshaus und die Bevölkerung Norwegens zwei Jahre lang auf die Festivitäten verzichten. Doch nun war es so weit: Prinz Haakon (48) und Mette-Marit (48) konnten den Feiertag nun wieder gemeinsam mit ihrem Volk zelebrieren.

Das royale Paar eröffnete gemeinsam mit seinem Sohn Sverre Magnus (16) und Tochter Ingrid Alexandra (18) die Feierlichkeiten am Dienstagmorgen. In traditioneller Kleidung traten Mette-Marit und ihre Familie dem Volk auf ihrem Schloss Skaugum in Asker entgegen. Begrüßt wurden sie von zahlreichen Besuchern, die ihnen mit kleinen Fahnen, auf denen die norwegische Flagge abgebildet war, zuwinkten.

Nur wenige Stunden später versammelten sich die norwegischen Royals gemeinsam mit Haakons Eltern König Harald und Königin Sonja noch einmal auf dem Balkon ihres Schlosses. Dort begrüßten sie die Teilnehmer des Festtagsumzuges, die der Tradition entsprechend Kinder aus verschiedenen Schulen des Landes waren.

ActionPress Mette-Marit und ihre Familie am norwegischen Nationalfeiertag

ActionPress Die norwegischen Royals feiern den Nationalfeiertag, 2022

ActionPress Mette-Marit, Sverre Magnus, Haakon, Ingrid Alexandra, Königin Sonja und König Harald von Norwegen

