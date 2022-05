Olivia Mareis (32) Schwangerschaft macht ihr am GZSZ-Set zu schaffen! Ende April hat die Antonia-Ahrens-Darstellerin überglücklich verkündet, dass sie erneut schwanger ist: Gemeinsam mit ihrem Partner Johannes erwartet die deutsche Schauspielerin im Moment ihr zweites Kind. Auf ihrer Reise zum Babyglück hat der Rotschopf aber auch mit ein paar Beschwerden zu kämpfen: Olivia hatte sogar einen Schwächeanfall – und zwar am GZSZ-Set!

Gegenüber Bild berichtete Olivia jetzt, dass sie während ihrer Schwangerschaft "ein bisschen Kreislaufprobleme" habe – und von diesen Beschwerden bleibe sie auch bei der Arbeit nicht verschont. "Erst vor Kurzem hatte ich eine Kreislaufschwäche", rief sie sich die Situation am GZSZ-Set in Erinnerung und erzählte: "Da kamen gleich alle Kollegen und brachten mir Trauben, Muffins und Wasser. Und ich lag auf dem Boden mittendrin im Set und jeder hat sich so rührend gekümmert."

Olivia fühle sich trotz ihrer Schwangerschaftsbeschwerden aber sehr sicher an ihrem Arbeitsplatz – und das liegt vor allem an ihren fürsorglichen Kollegen! "Wir haben so ein familienfreundliches Umfeld bei GZSZ. Jeder kümmert sich so gut. Deswegen fühle ich mich auch so wohl, hier noch weiter zu arbeiten, auch wenn ich schwanger bin", betonte die werdende Zweifach-Mama.

Anzeige

Getty Images Olivia Marei im Juni 2021 in Berlin

Anzeige

Instagram / oliviamarei Olivia Marei, April 2022

Anzeige

Getty Images Olivia Marei, deutsche Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de