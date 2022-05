Hat Amber Heard (36) sich Johnny Depps (58) Geld in die eigene Tasche gesteckt? Nach einer Unterbrechung ging gestern der Prozess zwischen dem Ex-Paar weiter. Johnny verklagt seine ehemalige Frau wegen Verleumdung auf 50 Millionen US-Dollar. Amber bestreitet die Vorwürfe allerdings. Während der Verhandlung sind aber schon einige schmutzige Geheimnisse aufgedeckt worden. Doch der Knaller kommt erst noch: Hat Amber sich Johnnys Abfindung nach der Scheidung unter den Nagel gerissen – statt sie zu spenden, wie vereinbart?

Wie die Dailymail berichtet, hatte die Aquaman-Darstellerin in den vergangenen Jahren mehrfach behauptet, dass sie die vollen sieben Millionen US-Dollar (6,7 Millionen Euro) für wohltätige Zwecke gespendet habe. Doch offenbar scheint Amber da das ein oder andere durcheinandergebracht zu haben – denn jetzt sagte sie vor Gericht aus, dass sie noch nicht die volle Spende geleistet habe! Und wer hat in Ambers Augen Schuld daran? Johnny. "Ich habe die volle Absicht, alle meine Versprechen zu erfüllen. Ich würde mich freuen, wenn er aufhört, mich zu verklagen, damit ich das kann", lautete ihre Begründung.

Terence Dougherty – der COO der Wohltätigkeitsorganisation, an die das Geld gehen sollte – sagte in dem Verfahren aus, dass bisher nur insgesamt 1,3 Millionen US-Dollar von Amber beziehungsweise in ihrem Namen gespendet worden seien. Von diesem Geld hätte sie im Dezember 2018 direkt 350.000 US-Dollar gespendet. 100.000 US-Dollar wurden von Johnny gezahlt und weitere 350.000 US-Dollar kamen aus einem Fonds der Investmentgesellschaft Fidelity. Eine weitere Zahlung in Höhe von 500.000 US-Dollar kam von einem Konto bei der Investmentfirma Vanguard, von dem Terence glaubte, dass es ein von Elon Musk (50) eingerichteter Fonds sei.

Getty Images Amber Heard, Mai 2022

Getty Images Johnny Depp, Mai 2022

Getty Images Elon Musk, Unternehmer

