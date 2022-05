Was kommt noch alles ans Licht? Seit vier Wochen zieht sich der Prozess zwischen Amber Heard (36) und Johnny Depp (58) in die Länge. Die beiden werfen sich gegenseitig Verleumdung und häusliche Gewalt vor. Das Verfahren hat bereits schockierende Details der früheren Liebesbeziehung ans Licht gebracht. Jetzt kam auch endlich Amber zu Wort: Sie beschuldigte den Fluch der Karibik-Darsteller mehrerer gewalttätiger Übergriffe auf sie – einmal sogar im Beisein seiner Freunde.

Wie The Wrap berichtete, erzählte Amber dem Gericht von einem Vorfall, der sich während eines Flugs mit Johnny und seinen Freunden und Mitarbeitern ereignet haben soll. Im Flugzeug soll der Schauspieler seiner damaligen Frau eine Affäre mit James Franco (44) unterstellt haben. Daraufhin wollte Amber wohl flüchten, aber Johnny hätte mit Eiswürfeln nach ihr geworfen und sie einmal so heftig getreten, dass sie zu Boden fiel – in Anwesenheit seiner Freunde oder Mitarbeiter. "Ich habe sehr lange nur auf den Boden des Flugzeugs gestarrt, ich wusste nicht, was ich tun sollte", sagte sie schluchzend. "Niemand hat etwas gesagt! Keiner hat etwas getan", behauptete Amber nun vor Gericht.

Bereits zu Anfang ihrer Aussage beschuldigte sie Johnny, sie mehrfach geschlagen zu haben und teilweise sogar sexuell missbraucht zu haben. Der 58-Jährige soll in ihr nach Drogen gesucht haben. "Er hat seine Finger in mich reingesteckt", erinnerte sich Amber an den Vorfall zurück. Zudem sagte sie aus, dass Johnny sie zum Oralsex gezwungen hätte.

Anzeige

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp, 2011 in New York

Anzeige

Getty Images Amber Heard vor Gericht, Mai 2022

Anzeige

Getty Images Johnny Depp, Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de