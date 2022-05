Andreas und Alicia (33) sind überglücklich! Bei dem Schweriner und der Hamburgerin hat es bei Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment so richtig gefunkt: Sie haben sich verlobt, ohne sich vorher gesehen zu haben. Danach ging es für die beiden in den Urlaub – in dem sie sich ihre Liebe gestanden haben. Kurz vor der Hochzeit bekam Andreas allerdings Zweifel, ob er wirklich der richtige Mann für Alicia ist, weil sie seiner Meinung nach viel wohlhabender sei. Am Ende entschied er sich aber trotzdem für das Jawort!

Als Alicia in der letzten Folge der Staffel den Hochzeitssaal betrat, kamen Andreas direkt die Tränen: "Krokodilstränen sind so ein bisschen ins Auge geschossen. Die Frau kommt rein in dem Kleid. Ich glaube, jeder Mann kann mich da so ein bisschen verstehen." Immer noch völlig gerührt trugen sich die beiden dann ihr Ehegelübde vor. "Ich bin bereit für dich, mein Schatz. Ich liebe dich", lauteten Alicias Worte – die Alex nur erwidern konnte: "Ein Leben lang. Ich liebe dich." Daraufhin stellte die Standesbeamtin die alles entscheidende Frage, die die beiden mit Ja beantworteten: Sie sind nun rechtskräftig verbundene Eheleute.

Bei der Hochzeit war auch ein ganz besonderer Gast: Ex-Kandidatin Tatjana. Die 41-Jährige ist inzwischen eine von Alicias besten Freundinnen geworden und durfte ihre Trauzeugin sein. Die Schleswig-Holsteinerin hat sich zuvor dazu entschieden, das Format zu verlassen, weil sie gemerkt hatte, dass ihr Herz für einen anderen Mann zu Hause schlage. Dieser ist inzwischen ihr Partner und hat sie zur Zeremonie begleitet.

"Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment", ab 11. April 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1.

Instagram / alicia_melina.de Alicia und Andreas, "Liebe im Sinn"-Paar 2022

SAT.1/Rudolf Wernicke Alicia und Andreas bei "Liebe im Sinn"

Instagram / alicia_melina.de Alicia und Andreas, "Liebe im Sinn"-Teilnehmer 2022

