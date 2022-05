Zwischen den Pärchen funkt es inzwischen gewaltig! Bei Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment lernen sich die Teilnehmer nur über ihre Sinne kennen. Vor allem Ronny und Josimelonie oder Alicia (33) und Andi waren vom Riechen, Hören und Fühlen so sehr voneinander geflasht, dass sich die beiden Pärchen blind verlobt hatten! Diese Entscheidung bereuen die Experimentteilnehmer keinesfalls. Im Gegenteil: Die beiden Pärchen haben sich sogar schon ihre Liebe gestanden!

Dass Ronny und Josimelonie die Finger nicht voneinander lassen können, konnten die Zuschauer bereits in der vergangenen Folge sehen – gleich in der ersten gemeinsamen Nacht landeten die beiden im Bett. Nun offenbarten sich die beiden Turteltauben auch, dass große Gefühle mit im Spiel sind – denn bei einem gemeinsamen Dinner gestanden sich die zwei kurzerhand ihre Liebe. "Ronny ist der erste Mann, der mir 'Ich liebe dich' gesagt hat, aber er ist auch der erste Mann, zu dem ich das gesagt habe", strahlte die Schlagersängerin im Einzelinterview und fügte hinzu, dass ihr in dem Moment total warm um ums Herz geworden sei. Auch Ronny ist total erleichtert, dass er sein Seelenleben mit seiner Auserwählten geteilt hat.

Ebenso romantisch läuft es auch zwischen Alicia und Andreas. Bei einem Strandausflug flüsterte der Marketingmanager die drei magischen Worte liebevoll in das Ohr der Profiboxerin. Alicia erwiderte sie, woraufhin der 30-Jährige "Ich dich dreimal mehr" antwortete. "Ich hätte nicht gedacht, dass man die Worte so schnell verwendet. Ich der Situation hat es einfach gepasst", erklärte er.

"Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment", ab 11. April 2022 immer

montags um 20:15 Uhr in SAT.1.

SAT.1 / Rudolf Wernicke Josimelonie und Ronny bei "Liebe im Sinn" 2022

SAT.1 / Rudolf Wernicke Andreas und Alicia bei ihrer "Liebe im Sinn"-Verlobung

SAT.1 / Rudolf Wernicke Josimelonie und Ronny bei "Liebe im Sinn" 2022

