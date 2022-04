Für diese Teilnehmer von Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment endet die Show wohl anders als gedacht! In dem Flirtformat lernen sich die Kandidaten in verschiedenen Phasen über ihre Sinne kennen – sehen dürfen sie sich allerdings erst nach einem Heiratsantrag. Doch nicht alle Singles fühlen sich für diesen Schritt bereit: Drei von ihnen haben ihre Datingpartner beim Antrag sitzen gelassen!

Chris hat sich dazu entschieden, Sandra die Frage aller Fragen zu stellen. Der Headhunter betonte: "Ich bin zu hundert Prozent davon überzeugt, dass sie meinen Antrag annimmt." Aber da hat er sich wohl geirrt – die Antwort der Friseurmeisterin lautete: "Ich kann dich nicht heiraten, weil du mir gezeigt hast, dass du es nicht ernst meinst. Du hast bei all deinen Dates immer wieder dieselbe Masche abgezogen und hast dich den Frauen angeboten." Chris reagierte darauf ziemlich überrascht und erzählte, dass er das Ganze erst einmal verarbeiten müsse.

Der Düsseldorfer ist aber nicht der Einzige, der eine Abfuhr in Kauf nehmen musste. Auch Malte bekam einen Korb: Als der Heavy-Metal-Fan die Cloppenburgerin Tina nach einer Hochzeit fragte, erklärte sie: "Malte, es war superaufregend, diese Reise mit dir zu beginnen und es fühlte sich auch wunderschön an, in deine Armen zu liegen, aber mein Bauchgefühl sagt mir ganz klar, dass wir zu weit voneinander entfernt sind." Ihre Charaktere seien einfach zu unterschiedlich.

Neben Sandra und Tina machte sich auch Sabrina auf den Weg in den Saal, in dem ihr Datingpartner auf sie wartete, um vor ihr auf die Knie zu gehen. Die Schweizerin war fest davon überzeugt, dass Sören ihr einen Antrag macht. Für den 26-Jährigen hat es aber einfach nicht gepasst. "Du bist eine supertolle Frau und ich hoffe, dass du dein Glück findest", erklärte der 26-Jährige. Sabrina haben diese Worte jedoch sehr verletzt: Sie schluchzte und schlich kommentarlos davon.

Doch auch für Tatjana war nicht der Richtige dabei. Die Schleswig-Holsteinerin datete Julian und Gary – allerdings ohne Erfolg. Und auch mit Sören sollte es nicht so richtig passen. Sie brach das Hör-Date mit dem Heppenheimer ab und erklärte: "Ich merke, dass ich vom Herz her zu Hause bin und vielleicht nicht ganz so bereit bin, mich den Männern hier zu öffnen." Ihr sei bewusst geworden, dass sie in der Heimat jemanden habe, den sie ignoriert und übersehen habe: "Ich möchte einfach nach Hause, weil ich weiß, dass da die große Liebe auf mich wartet. Ich hoffe, dass ich das alles in die richtigen Wege leiten kann und deswegen wird meine Reise hier jetzt enden."

"Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment", ab 11. April 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1.

Anzeige

SAT.1/Rudolf Wernicke Sandra bei "Liebe im Sinn" 2022

Anzeige

Sat.1/ Rudolf Wernicke "Liebe im Sinn"-Kandidat Malte

Anzeige

Sat.1/ Rudolf Wernicke "Liebe im Sinn"-Kandidatin Tina

SAT.1/Rudolf Wernicke Sabrina, "Liebe im Sinn"-Kandidatin 2022

SAT.1/Rudolf Wernicke Sören, ehemaliger "Liebe im Sinn"-Teilnehmer

SAT.1/Rudolf Wernicke Tatjana, "Liebe im Sinn"-Kandidatin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de