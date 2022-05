Amber Heards (36) Freunde hatte während der Ehe mit Johnny Depp (58) Angst um sie! Bei den Gerichtsverhandlungen um die Verleumdungsklage der Ex-Eheleute werden weitere Zeugen befragt. Heute sagte die ehemalige Freundin von Amber – Rocky Pennington – aus. Sie wurde über verschiedene Vorfälle und Beobachtungen bezüglich der Ehe der beiden von Ambers Anwalt konsultiert. Bei ihren Aussagen bekundete Rocky ihre ernsthafte Sorge, die sie sich um Amber während der Ehe mit Johnny machte.

Wie in dem YouTube-Livestream von Law & Crime zu sehen ist, schildert Rocky bei der Befragung von Ambers Anwalt einige Situationen, die sie während der Zeit wahrgenommen hat: "Ich hatte Angst um Amber. [...] Er konnte unberechenbar sein. Ich hatte gehofft, dass sie sich wieder zusammenraufen." Die einstige Freundin des Paars bestätigte sogar, dass sie Spuren an Amber gesehen habe, die darauf hindeuteten, dass sie geschlagen wurde! Sie erzählte auch, dass sie sich anfangs noch keine großen Sorgen gemacht habe, sondern diese erst aufkamen, als es physisch gewaltsam wurde: "Ich hatte Angst, dass er ihr etwas Schlimmes antun würde, wenn er durchdreht – etwas, was er gar nicht gewollt hätte."

Rocky fing bei der Befragung von Ambers Anwalt sofort an zu weinen, als sie erzählen sollte, wie es Amber während der Ehe mit Johnny ging. Einige Fans zeigten sich im Netz jedoch skeptisch über ihre Glaubwürdigkeit. Denn bei der Befragung durch Johnnys Anwältin hatte sie zuvor nicht einmal geweint. "Wow, sie hat ziemlich schnell in ein weinerliches Gesicht gewechselt", stellte ein Zuschauer in den Kommentaren fest.

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

Getty Images Amber Heard vor Gericht, April 2022

Getty Images Amber Heard vor Gericht, April 2022

