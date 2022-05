Clueso (42) macht ein überraschendes Geständnis! Der Sänger ist momentan bei Sing meinen Song zu sehen. Dabei zeigt er sich, wie auch bei vielen seiner Auftritte, total emotional, wenn er die Hits seiner Kollegen zum Besten gibt. In der vergangenen Folge wurden einige Lieder von Kelvin Jones (27) gecovert, darunter auch schnulzige Balladen. Daraufhin offenbarte Clueso tatsächlich: Er hat noch nie die drei magischen Worte ausgesprochen!

"Ich habe noch nie gesagt 'Ich liebe dich'. Ich finde das so benutzt", führte der 42-Jährige aus. Offenbar hat Clueso es nicht so mit Worten – er zeigt seine Zuneigung wohl eher mit Taten. "Ich habe meine eigene Art, das zu sagen", erklärte er. So finde er eine einzelne Blume auch viel schöner als ein riesiges Bouquet. Bei seinem Gesangstalent nutzt er sicherlich auch oft Songs, um seine Gefühle zum Ausdruck zu bringen.

Bei "Sing meinen Song" versucht er allen Tracks, die er nachsingt, seine eigene Note zu verleihen. Gegenüber Promiflash verriet Clueso, wie er sich auf die Performances vorbereitet hat: "Wenn ich gemerkt habe, dass der Song zu sehr wie der jeweilige Artist klang, bin ich noch mal ran, um das zu 'vercluesen'", scherzte der Hottie.

Clueso, Dezember 2014

Clueso, März 2022

Kelvin Jones, SDP, Johannes Oerding, Elif, Lotte, Clueso und Floor Jansen bei "Sing meinen Song"

