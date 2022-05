Seit dem 26. April begeistert die neunte Staffel von Sing meinen Song das deutsche Fernsehpublikum. Neben internationalen Stars wie Floor Jansen (41) oder Kelvin Jones (27) nimmt auch Clueso (42) an der Gesangsshow teil – und der stellte bereits unter Beweis, dass er bei seinen Auftritten alles gibt. So freestylte er bei SDPs Hit "Tanz aus der Reihe" beispielsweise die komplette zweite Strophe. Im Promiflash-Interview verriet Clueso nun, wie er sich auf "Sing meinen Song" vorbereitete.

Wie der "Flugmodus"-Interpret gegenüber Promiflash verriet, sei er am Anfang immer sehr unsicher gewesen, wie er die Coverversionen angehen könnte. "Soll ich die Songs verändern oder nehme ich sie so, wie sie sind? Ich bin jemand, der gern inspiriert wird und auch viel und gern schreibt", erinnerte sich der 42-Jährige. "Wenn ich gemerkt habe, dass der Song zu sehr wie der jeweilige Artist klang, bin ich noch mal ran, um das zu 'vercluesen'", scherzte der Blondschopf. Nur bei einem Lied habe er wenig abgewandelt. "Es gab nur den Song von Lotte (26), den ich so gesungen habe, wie er ist, und nur eine Zeile geändert. Den hab ich einfach genau so gefühlt", verriet Clueso.

Um mit dem Endergebnis auch rundum zufrieden zu sein, hätte er in einigen Fällen die Texte sogar bis zu fünfmal neu geschrieben. Bei diesen Liedern war es ihm schließlich auch egal, wie seine Co-Stars auf den Auftritt reagieren. "Dann war ich so überzeugt, dass ich einfach rein bin und wusste: Das wird gut", versicherte der Rapper. Dennoch sei es für Clueso am schwersten gewesen, "einfach alles laufen zu lassen", wenn er die Hits der anderen Künstler an den Tauschabenden performte.

