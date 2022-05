Es könnte bald endlich vorbei sein! Amber Heard (36) und Johnny Depp (58) sehen sich seit ihrer Scheidung 2017 immer wieder vor Gericht. Während des Verleumdungsprozesses wurden schon einige schmutzige Details aus den Ehejahren der beiden ausgegraben. Trotzdem sollen noch eine Menge weiterer Beweise vorgelegt werden, weshalb die Verhandlungen – die am 11. April begonnen haben – bereits verlängert wurden. Das finale Urteil soll nun aber Ende des Monats verkündet werden.

Nach sämtlichen Zeugenaussagen, Tonaufnahmen und anderen Beweismitteln sollen laut dem Hello Magazine die Gerichtsverhandlungen in der nächsten Woche ein Ende finden. Am Freitag, den 27. Mai, soll entschieden werden, ob mit Ambers Meinungsartikel in der Washington Post von 2018 tatsächlich der nicht namentlich erwähnte Johnny gemeint war. Falls sich die Geschworenen darauf einigen, dass der Fluch der Karibik-Star im Recht liegt, wird es für seine Ex-Frau teuer – die Aquaman-Darstellerin müsse dann 50.000 Millionen Dollar zahlen!

Doch kommt das Gericht schon nächste Woche zu einem Entschluss? Denn eigentlich sollten die Verhandlungen bereits am 19. Mai enden. Doch die Beweislage ließ noch kein finales Urteil zu. Obwohl Amber ihren Ex-Mann der häuslichen Gewalt und des Missbrauchs beschuldigt, finden sich immer wieder Argumente, die den Wahrheitsgehalt ihrer Aussagen infrage stellen.

Getty Images Amber Heard im Gericht im Mai 2022

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

Getty Images Schauspielerin Amber Heard im Gericht

