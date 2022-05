So sexy genießt die Werdende-Mama ihre Zeit in der Sonne! Im März verkündete Leona Lewis (37) die süßen Neuigkeiten, dass sie und ihr Ehemann Dennis Jauch ihr erstes Kind erwarten. Seitdem präsentiert sie ihren Fans im Netz regelmäßig ihren wachsenden Babybauch. Nun teilte sie erneut ein Bild mit XL-Kugel. In sommerlicher Kulisse lässt Leona den vollen Blick auf ihren wachsenden Bauch zu.

Auf ihrem neuesten Instagram-Schnappschuss zeigt die "Bleeding Love"-Interpretin den vollen Umfang ihres Babybauchs. Sie posiert mit einem sommerlichen pastellgrünen Bikini vor einer herrlichen See-Kulisse. Die 37-Jährige trägt ihre langen brünetten Locken zu Zöpfen geflochten und schützt sich mit einem stylishen Hut vor der Sonne. Dabei posiert sie mit einem Schmollmund für die Kamera. Die Sängerin betitelte das Bild mit "Pause am See", verriet aber nicht, wo sie sich kurz vor der Geburt aufhält.

Bis heute hält sich die X Factor-Gewinnerin sehr bedeckt zu den Details ihrer Schwangerschaft. Vor zwei Wochen teilte sie im Netz ein paar private Einblicke von ihrer Baby-Shower-Party. Doch gab sie nicht viel preis und verriet keine Hinweise auf den Namen oder das mögliche Geschlecht des Babys.

Leona Lewis in Los Angeles, April 2022

Leona Lewis im April 2022

Leona Lewis im April 2022

