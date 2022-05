Hat er es jetzt endlich geschafft? Der TV-Star Bam Margera (42) machte in den vergangenen Jahren immer wieder Schlagzeilen mit seinen Drogen- und Alkoholexzessen. Im vergangenen Jahr wurde der Skateboarder von der Polizei sogar in eine Entzugsklinik gesteckt. Denn ein Gericht hatte explizit angeordnet, dass er eine erneute Reha antreten muss. Jetzt scheint der 42-Jährige das Schlimmste hinter sich zu haben.

Gegenüber Tmz erzählte der Jackass-Star, dass er ein Alkohol- und Drogenentzugsprogramm in Florida erfolgreich hinter sich gebracht habe. Nun würde der Stuntman sich zusätzlich noch einige Monate einer ambulanten Behandlung unterziehen. Daher wohnt Bam zusammen mit seiner Frau Nicole Boyd und dem gemeinsamen vierjährigen Sohn Phoenix in einer Wohnung in der Nähe der Reha-Einrichtung.

Nicole und Bam sind seit 2013 verheiratet, vier Jahre später kam dann ihr Sohn auf die Welt. Im vergangenen September, während Bams Reha-Aufenthalt, wurde bekannt, dass seine Frau das Sorgerecht für Phoenix beantragt hatte – allerdings reichte sie nicht die Scheidung ein. Anscheinend haben die beiden sich ihrem Sohn zuliebe wieder zusammengerauft.

Instagram / bam__margera Nicole Boyd und Bam Margera mit ihrem Sohn, April 2022

Instagram / nikkib124 Nicole Boyd, Ehefrau von Bam Margera

Instagram / bam__margera Bam Margera und Nicole Boyd mit ihrem Sohn, Mai 2022

