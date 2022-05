Es dürfte für viele ein eher außergewöhnliches Geschenk sein! Dass die Beziehung von Johnny Depp (58) und Amber Heard (36) nicht wirklich rosig ablief, sollte wohl vielen seit ihrem heftigen Gerichtsstreit klar sein. Beide erheben schwere Vorwürfe – inklusive häuslicher Gewalt und Verleumdung. Amber erzählte vor wenigen Tagen erst, dass Johnny angeblich ein Handy nach ihr geworfen hat und oft handgreiflich wurde. Trotzdem schenkte sie dem Hollywood-Star ein Messer!

Den Prozess können die Fans live auf YouTube mitverfolgen. Auch an Prozesstag 17 wurde die Aquaman-Darstellerin verhört. Johnnys Anwältin kam auf ein Ereignis aus dem Jahr 2012 zu sprechen. Zu seinem Geburtstag schenkte Amber ihrem damaligen Ehemann ein großes Messer – dabei meinte sie eigentlich, dass sie zu dem Zeitpunkt bereits Angst vor ihm gehabt habe. "Das ist das Messer, das Sie dem Mann gegeben haben, der Sie geschlagen hat, oder Ms. Heard?", fragte Johnnys Anwältin die Blondine.

"Als ich es ihm geschenkt habe, hatte ich keine Angst, dass er mich damit absticht", entgegnete die Mutter einer Tochter. Doch Johnnys Anwältin ließ nicht locker und fragte immer wieder nach, ob Amber ihm den Gegenstand schenkte, als er sie angeblich missbraucht habe. "Ich habe es ihm in dem Jahr gegeben", betonte Amber dann. Ein User kommentierte die Situation im Netz und zeigte sich skeptisch: "Wie kannst du jemandem so ein großes Messer geben, der dich angeblich in dem Jahr geschlagen hat?"

Anzeige

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp vor Gericht, Mai 2022

Anzeige

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard

Anzeige

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de