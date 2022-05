Müssen sich ihre Fans Sorgen machen? Bei Karina Wagner (26) und Gustav Masurek (33) könnte es momentan eigentlich nicht besser laufen. Die zwei TV-Bekanntheiten haben sich in der vergangenen Ausgabe von Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt. Seit der Kuppelshow sind die zwei in einer festen Beziehung und planen sogar zusammenzuziehen. Doch stecken Karina und Gustav nun etwa in einer Krise?

Grund für die Spekulationen sind einige Veränderungen auf den Instagram-Profilen der Turteltauben – denn ebenso wie Karina hat auch Gustav alle gemeinsamen Pärchenbilder von der Social-Media-Plattform gelöscht. Ob eine Liebeskrise dahintersteckt? Mehr ist dazu bisher noch nicht bekannt. Die einstigen Rosenanwärter folgen sich zumindest noch immer gegenseitig im Netz.

Gegenüber Promiflash plauderte Gustav vor wenigen Wochen noch über mögliche Hochzeitspläne. "Wir reden da gar nicht so viel drüber, es ist aber für die Zukunft geplant – wenn es passiert, dann passiert es", verriet der 33-Jährige auf dem "Doing the Lit Social Media Shit"-Event auf der Berlin Fashion Week.

Instagram / gustavma4 Karina Wagner und Gustav Masurek, Reality-TV-Stars

privat "Bachelor in Paradise"-Star Karina Wagner

RTL "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer Gustav Masurek

