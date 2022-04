Könnten hier bald die Hochzeitsglocken läuten? Gustav Masurek (32) und Karina Wagner (26) lernten sich bei Bachelor in Paradise kennen und lieben: Seit der Kuppelshow sind sie in einer glücklichen Beziehung! Derzeit bauen sie sogar ihr gemeinsames Haus – aber wie sieht die weitere Zukunftsplanung aus? Gegenüber Promiflash verriet Gustav nun, ob er seiner Karina auch bald einen Heiratsantrag machen würde!

Auf dem Event "Doing the Lit Social Media Shit" im Rahmen der Berlin Fashion Week sprach Promiflash mit dem glücklichen Pärchen über die Hochzeitspläne. "Wir lassen uns da Zeit. Natürlich muss den Antrag der Mann machen, das ist ja immer so", teaserte Gustav an. Offenbar ist eine baldige Verlobung der beiden nicht unbedingt abwegig: "Wir reden da gar nicht so viel drüber, es ist aber für die Zukunft geplant – wenn es passiert, dann passiert es."

Aber wie würde ein möglicher Antrag bei den beiden aussehen? "Wir haben gesagt, wir wollen das für uns machen, ganz alleine. Vielleicht, wenn wir dann im Urlaub sind am Strand", witzelte Gustav daraufhin und spielte auf die gemeinsame Zeit bei "Bachelor in Paradise" an.

Instagram / gustavma4 Karina Wagner und Gustav Masurek, Reality-TV-Stars

Instagram / valentinakarina Gustav Masurek und Karina Wagner, "Bachelor in Paradise"-Pärchen

Bachelor in Paradise, RTL Gustav Masurek, "Bachelor in Paradise"-Star

