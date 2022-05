Gibt es etwa ein unverhofftes Wiedersehen? Jan Leyk (37) musste bei Kampf der Realitystars in der fünften Folge die Koffer packen: Die Gruppe wählte den einstigen Berlin - Tag & Nacht-Star nach seinem heftigen Streit mit den Jakic-Twins (25) aus der Sala. Am Ende der sechsten Folge war jetzt ein Ausblick auf die kommende Woche zu sehen – und da staunten nicht wenige Zuschauer: Zwischen den anderen Kandidaten saß nämlich auch Jan!

Neben actionreichen Spielen mit vollem Körpereinsatz wurden in dem Teaser auf die kommende Folge nämlich auch Szenen aus der Stunde der Wahrheit gezeigt. In dieser Runde werden am Ende jeder Folge Teilnehmer aus der Show geworfen. Zwischen den bange dreinblickenden Kandidaten ist deutlich der bereits eliminierte Jan zu erkennen. Neben ihm scheint zudem die ebenfalls bereits aus der Sala abgereiste Sissi Hofbauer (26) zu sitzen – in der Folge war allerdings nur ihre Mund-Partie zu sehen.

Auf Twitter ließen die ersten Reaktionen nicht lange auf sich warten. "Warum war Jan da gerade im Bild? Kommt der etwa zurück?", wunderte sich ein User. Einer anderen Nutzerin scheint diese Aussicht gar nicht zu gefallen: "Warum war Jan Leyk da in der Vorschau? Was soll das? Ich möchte das nicht!"

Anzeige

RTLZWEI Jan Leyk und die Jakic-Twins bei "Kampf der Realitystars" 2022

Anzeige

RTLZWEI Sissi Hofbauer bei "Kampf der Realitystars" 2022

Anzeige

Getty Images Jan Leyk, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de