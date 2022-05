Prinz Harry (37) sprach über die (digitale) Zukunft seiner Kinder! 2019 bekamen er und Ehefrau Herzogin Meghan (40) Sohn Archie Harrison (3). Töchterchen Lilibet Diana wurde zwei Jahre später geboren und machte Harry damit zum Zweifach-Papa. Anlässlich des Global Child Online Safety Toolkit der 5Rights Foundation offenbarte der Familienvater nun seine ganz persönlichen Bedenken zu der digitalen Zukunft junger Menschen – und verriet: Harry will seine Kids künftig vor der Online-Welt schützen!

Laut der Hello! lobte der 37-Jährige via Zoom die Arbeit der Organisation 5Rights, die sich für eine sichere Online-Welt für Kinder einsetzt. Dennoch kritisierte Harry auch und zeigte deutlich: Er macht sich Sorgen! Der Brite rügte die Unternehmen, die Social Media entscheidend für sich nutzen und damit vor allem Kinder negativ beeinflussen: "Meine Kinder sind noch zu jung, um die Online-Welt kennenzulernen, und ich hoffe, dass sie sie so, wie sie jetzt existiert, nie erleben müssen – kein Kind sollte das müssen", stellte Harry klar.

Obwohl er weder juristisch noch technisch versiert sei, wie Harry selbst von sich behauptete, will er mit internationalen Vertretern von 5Rights eine Veränderung in der digitalen Welt schaffen: "Aber ich bin ein Vater und ich habe das Glück, ein Vater mit einer Plattform zu sein", sagte Harry entschlossen. Mit seiner Online-Rede wollte der Enkel der Queen (96) vor allem besorgte Eltern unterstützen und betroffene Jugendliche dazu befähigen, eine bessere Online-Welt für sich zu fordern!

Getty Images Prinz Harry im September 2021

MEGA Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie Harrison

Instagram / misanharriman Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihrem Sohn Archie

