Wann ist es endlich so weit? Die Fans der Netflix-Erfolgsserie Squid Game warten schon gespannt auf die zweite Staffel. Ende letzten Jahres bestätigte der Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk, dass die Spiele wieder beginnen und es eine Fortsetzung geben wird. Die Handlung stehe auch schon fest. Hwang gab jetzt aber bekannt, dass die Produktion noch etwas dauern könnte und er eine Veröffentlichung nicht vor Ende 2023 sieht.

Die Zuschauer müssen sich also noch eine Weile gedulden. Gegenüber Vanity Fair erwähnte der Macher der Serie, dass die neuen Folgen vermutlich Ende des Jahres 2023, wenn nicht sogar erst 2024 erscheinen werden. Ein Grund für die lange Wartezeit könnte sein, dass der Regisseur nur rund drei Seiten an Ideen habe, aus denen er ein ganzes Drehbuch machen möchte. Doch was den Inhalt angeht, sei eine Sache sicher, wie Hwang verriet: "Die Menschheit wird durch diese Spiele noch einmal auf die Probe gestellt."

Die Serie soll ihren Zuschauern zu Denken geben. Der "Squid Game"-Schöpfer möchte nämlich den thematischen Schwerpunkt auf folgender Frage aufbauen: "Ist wahre Solidarität zwischen Menschen möglich?" Damit lässt Hwang noch offen, wie die neuen Spiele der zweiten Staffel ausgehen können und ob ein Happy End in Sicht ist.

YOUNGKYU PARK Szene aus der Serie "Squid Game"

Yonhap News/YNA/Newscom/The Mega Agency Hwang Dong-hyuk, "Squid Game"-Schöpfer

Netflix Eine Szene aus "Squid Game"

