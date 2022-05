Yeliz Koc (28) ist entsetzt. Seit der Trennung der ehemaligen Bachelor-Kandidatin und Jimi Blue Ochsenknecht (30) führen die beiden einen regelrechten Rosenkrieg in der Öffentlichkeit. Immer wieder teilen sie im Netz gegeneinander aus. Auch die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Snow Elanie konnte bisher nichts an der Situation zwischen dem einstigen Paar ändern. Nun meldete sich Yeliz enttäuscht bei ihren Fans: Jimi will offenbar nicht nur seine Tochter nicht sehen, sondern hat Yeliz auch blockiert.

"Wir haben seit Längerem keinen Kontakt mehr", verriet die Influencerin in ihrer Instagram-Story. Vor wenigen Wochen habe der Schauspieler ihr gemeinsames Kind das letzte Mal via Videocall gesehen. "Da habe ich ihn dann auch gefragt, warum er denn nicht vorbeikommt. Dass er halt alles verpasst und dass diese Zeit halt nie wiederkommt", erzählte die 28-Jährige. Sie wolle eigentlich verhindern, dass Snow das gleiche Schicksal ereile wie sie damals. Daher fasste Yeliz sich ein Herz und kontaktierte Jimi, da sie wusste, dass er wie sie auch auf Mallorca sei.

"Und dann hab ich gesehen, dass ich blockiert bin und war schockiert darüber", gab die TV-Bekanntheit entsetzt zu. Sowohl auf WhatsApp als auch auf Instagram könne sie den 30-Jährigen nicht mehr anschreiben. Selbst ihre Schwester und ihre Mutter habe Jimi blockiert. "Leute, wie kann man die Mutter seines Kindes blockieren? Ich finde das so traurig für Snow", zeigte sie sich enttäuscht.

Instagram / _yelizkoc_ Influencerin Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie im Februar 2022

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Reality-TV-Darstellerin

