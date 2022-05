Wollte Johnny Depp (58) etwas verheimlichen? Der Verleumdungsprozess von ihm und Amber Heard (36) wird seit dieser Woche fortgesetzt. In der gestrigen Verhandlung wurde unter anderem die Schwester der Aquaman-Darstellerin als Zeugin vernommen. Whitney wohnte nämlich einem Streit des Ex-Ehepaars bei, in dem sich der Fluch der Karibik-Star auch ihr gegenüber aggressiv verhalten und sie fast die Treppe herunter geschubst haben soll. Danach soll Johnny von Whitney verlangt haben, eine Geheimhaltungsvereinbarung zu unterschreiben!

Im Prozess, den man live auf YouTube mitverfolgen kann, erzählte die jüngere Schwester den Geschworenen von einem Dokument. Dabei handelte es sich um eine Geheimhaltungsvereinbarung, die sie nach dem Treppenvorfall unterzeichnen sollte. Doch so ganz sicher schien sich die Ex-Schwägerin von Johnny nicht zu sein, denn sie formulierte unschlüssig: "Ich glaube nicht, dass ich das unterschrieben habe, ich bin kurze Zeit darauf gegangen." Whitney habe einige Zeit bei ihrer Schwester gewohnt, doch nach diesem Vorfall wollte sie einfach nicht mehr bleiben, wie sie vor Gericht erzählte: "Johnny hatte mich beschuldigt, Geschichten an die Medien zu verkaufen, was absolut nicht stimmt. Danach bin ich ausgezogen."

Und das passierte alles, obwohl der Phantastische Tierwesen-Darsteller und seine ehemalige Schwägerin anfangs ein gutes Verhältnis hatten! Ambers Schwester und Johnny sollen sogar einige Partys zusammen gefeiert haben. Doch nach einiger Zeit lernte dann auch Whitney eine andere Seite von dem Schauspieler kennen.

Getty Images Whitney Henriquez, Amber Heards Schwester

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

Action Press / SIPA PRESS Amber Heard mit ihrer Schwester Whitney Henriquez

