Es liegen neue Anschuldigungen gegen Johnny Depp (58) vor! Der ehemalige Fluch der Karibik-Darsteller und seine Ex-Frau Amber Heard (36) stehen seit April wegen eines Verleumdungsprozesses vor Gericht. In den Anhörungen kommen heftige Details über ihre Ehe ans Licht. Zuletzt soll die Blondine im Court der Lüge überführt worden sein – doch auch gegen ihren Ex-Mann werden Beschuldigungen laut. Ein Vertrauter von Amber behauptete nun: Johnny witzelte an ihrem Hochzeitstag über Gewalt!

Wie People berichtet, wurde am Dienstag vor Gericht die Aussage eines Freundes von Amber abgespielt. In der Aufnahme von Anfang Januar schilderte er unter Eid: "Als wir von der Zeremonie zurückgingen, gratulierte ich Johnny [...] und er sagte: 'Wir sind verheiratet. Jetzt kann ich ihr ins Gesicht schlagen und niemand kann was dagegen tun.'" Jedoch erklärte er auch, dass er nie persönlich Zeuge von körperlichen Misshandlungen zwischen Johnny und Amber geworden wäre.

Bereits zuvor hatte eine Freundin von Amber Johnny vorgeworfen, sich seine Fingerkuppe selbst abgeschnitten zu haben. Der Schauspieler behauptete jedoch in dem Prozess, dass die Aquaman-Darstellerin 2015 die Fingerkuppe ihres damaligen Gatten mit einer Wodka-Flasche verletzt hatte.

Anzeige

Getty Images Johnny Depp im April 2022

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Amber Heard im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de