Übertreibt Mathias Mester (35) mit seinen Komplimenten für Renata Lusin (34)? Heute Abend ist es so weit: Die letzten drei Promis kämpfen im Let's Dance-Finale um den Titel. Die ersten Tänze sind absolviert und somit auch die ersten Punkte des Abends eingefahren. Während seiner Rumba mit Tanzpartnerin Renata musste sich Sportler Mathias aber mächtig auf seine Schrittfolgen konzentrieren – er war von den langen Beinen der Brünetten abgelenkt. Dass er bei Renatas Anblick immer wieder ins Schwärmen gerät, ist vielen Fans allerdings etwas zu viel...

Nach seiner ersten Performance des Abends betonte der 35-Jährige, wie sehr ihm vor allem die Beine der Beauty gefallen. Daraufhin drehte er sich sogar entschuldigend in Richtung von Valentin Lusin (35) – dem Ehemann der Profitänzerin – um. Während dieser die Flirtoffensive von Mathias mit viel Humor nahm und darüber lachen konnte, nehmen viele Fans ihm den Spruch ziemlich krumm. Auf Twitter finden einige Zuschauer: Der Athlet geht zu weit. "Ich bin kein Fan von den anzüglichen Bemerkungen", schrieb ein User genervt. "Immer diese Sprüche von Mathias bezüglich Renata", ärgerte sich ein anderer.

Was seine Tanzleistung angeht, sind sich die Fans allerdings einig: Der Speerwerfer hat abgeliefert. "Definitiv einer der besten Tänze von Mathias und Renata in dieser Staffel! Pünktlich zum Finale noch einmal die Bestleistung gezeigt", schwärmte jemand. Ein anderer Zuschauer fügte hinzu, dass er sich gut vorstellen könne, dass Mathias am Ende den "Let's Dance"-Titel einfährt.

