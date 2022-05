Das Let's Dance-Finale steht an – aber wer holt sich den Titel? Wochenlang haben die Promis knallhart trainiert und auf der Tanzfläche alles gegeben – jetzt wird sich im großen Finale der RTL-Show entscheiden, für wen sich das Abenteuer am meisten gelohnt hat. In der letzten Ausgabe der diesjährigen Staffel treten Janin Ullmann (40), Mathias Mester (35) und René Casselly (25) mit ihren Profitanzpartnern an und hoffen auf genügend Jurypunkte und Anrufe der Fans. Geht es nach den Promiflash-Lesern, steht die Siegerin längst fest: Janin.

In einer Promiflash-Umfrage mit rund 3.500 Teilnehmern ist sich die Mehrheit sicher: Schauspielerin Janin und Zsolt Sándor Cseke (34) dürfen am Ende den Tanzpokal mit nach Hause nehmen. Mit 59,3 Prozent der Stimmen haben sie einen ordentlichen Vorsprung gegenüber dem zweitplatzierten Duo – René und Kathrin Menzinger (33). Für sie haben "nur" 30,4 Prozent abgestimmt. Mathias und seine Profipartnerin Renata Lusin (34) liegen etwas abgeschlagen auf dem dritten Platz. 10,3 Prozent der Teilnehmer voteten für die beiden.

Auch Juror Joachim Llambi (57) hat schon vor der Show betont, dass er an Janins Sieg glaubt. Seiner Meinung nach hat die 40-Jährige das auch mehr als verdient. "Sie hat von der ersten Show an abgeliefert, mit viel Gefühl und Herz, mit Leidenschaft und Qualität und ist dabei immer auf dem Boden geblieben", hielt er im Bild-Interview fest.

Die "Let's Dance"-Finalisten 2022

Renata Lusin und Mathias Mester bei "Let's Dance"

Joachim Llambi im DSDS-Finale 2022

