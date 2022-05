Die diesjährige Let's Dance-Staffel steht einfach unter keinem guten Stern! In der aktuellen Ausgabe des Tanz-Contests fiel so gut wie in jeder Woche jemand aus – mal aus der Jury, mal aus der Kandidatenrunde. Auch den Moderator Daniel Hartwich (43) hatte es im März bereits erwischt! Für ihn sprang damals TV-Kollege Jan Köppen (39) ein. Nun muss der Sender den Take Me Out-Moderator erneut aufs Parkett bitten: Daniel Hartwich fällt heute schon wieder aus – ausgerechnet im "Let's Dance"-Finale!

Das verkündete der Sender jetzt auf Instagram: "Leider keine guten Nachrichten vor dem 'Let's Dance'-Finale: Unser lieber Moderator Daniel Hartwich fällt leider krankheitsbedingt aus." Weiter heißt es in dem Statement: "Für ihn springt Jan Köppen ein und wird an der Seite von Victoria Swarovski (28) durch den Abend führen. Danke dir fürs Einspringen, Jan. Und gute Besserung an dich, lieber Daniel!" Zahlreiche Stars aus dem "Let's Dance"-Universum äußerten sich bereits in den Kommentaren zu Daniels Ausfall: "Gute Besserung! Wir werden dich vermissen! Werd schnell wieder gesund", betonte Jurorin Motsi Mabuse (41).

Und wie reagieren die Fans der Show auf diese bittere Nachricht? Gemischt! Viele finden es natürlich schade, dass Daniel ausgerechnet im Finale nicht dabei sein – und das Publikum mit seinen Sprüchen unterhalten wird: "So ein Mist! Dem Finale wird etwas fehlen", kommentierte ein Fan die News. Andere wiederum freuen sich regelrecht auf Jan, da er bei der letzten Vertretung so einen guten Job gemacht hatte: "Juhu! Jan ist mir eh lieber", betonte ein User. Welcher Moderator wäre euch lieber gewesen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich und Victoria Swarovski bei "Let's Dance" 2022

Getty Images "Let's Dance"-Moderator Daniel Hartwich

Getty Images Victoria Swarovski und Daniel Hartwich bei "Let's Dance"

