Jan Leyk (37) schießt heftig gegen seine TV-Kolleginnen! Der einstige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller war bei der diesjährigen Ausgabe von Kampf der Realitystars dabei – auch die Jakic-Twins und Sissi Hofbauer (26) kämpften um den Sieg. Mit den Zwillingsinfluencerinnen ist der Soapstar bereits in der Show aneinandergeraten. Die einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin hingehen zählte in der Sala lange als Verbündete des Musikers. Doch auch damit scheint nun Schluss zu sein. Im Netz beleidigte Jan die Jakic-Twins (25) und Sissi nun unter der Gürtellinie!

Via Instagram meldete sich Jan am Freitag bei seinen Fans und machte Promo für seine Musik. Im Zuge dessen fand der DJ auch einen Weg über seine ehemaligen Show-Kolleginnen herzuziehen. "Also hätte ich das vor ein paar Jahren gewusst, wie mühselig der Beruf des Musikers ist [...], dann wäre ich Zwilling geworden oder koksende Influencerin", wetterte Jan in seiner Story. Damit scheint er ganz bestimmte alte Bekannte ansprechen zu wollen. Denn ebenso wie die Jakic-Twins markierte er auch Sissi namentlich in dem Videoclip.

Für seinen Ausraster nach dem Show-Aus hatten sich bereits viele Promiflash-Leser gegen die TV-Bekanntheit ausgesprochen. "Für die Sendung und Unterhaltung ist es scheiße, dass er raus ist. Für mein Gemüt nicht" oder "Der Jan ist mit Mike Cees einer der unangenehmsten Menschen, die ich jemals gesehen habe, respektlos, übergriffig – und sie haben narzisstische Züge", hieß es unter anderem in einem Instagram-Beitrag zu seinem Rausschmiss.

Anzeige

Instagram / leykenda Jan Leyk, September 2021

Anzeige

Instagram / sissimariehofbauer Sissi Hofbauer im März 2022

Anzeige

Instagram / leykenda Jan Leyk, DJ

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de