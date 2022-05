Johnny Depp (58) und seine Anwältin Camille Vasquez spielen nun taktisch. Während des Verleumdungsprozesses des Fluch der Karibik-Stars gegen seine Ex-Frau Amber Heard (36) zeigt sich die schlagfertige Anwältin ihrem Klienten gegenüber sehr vertraut. Doch das Flirten vor den Geschworenen soll nur einem einzigen Zweck dienen: Johnnys innige Vertrautheit mit seiner Anwältin soll inszeniert sein, um Amber damit vor Gericht fertigzumachen!

Die Körpersprachen-Expertin Judi James analysierte für Daily Mail die Turtelei im Gerichtssaal. Denn Camille und ihr Klient werfen sich auffällige Blicke zu, berühren sich gegenseitig oder flüstern sich etwas ins Ohr. Laut Judi soll das Ganze aber nur eine Show sein. "Wenn jemand versucht, seinen Namen vor Gericht reinzuwaschen, sendet das Verhalten des Anwaltsteams und die Art und Weise, wie sie mit ihm interagieren, sehr beeinflussende nonverbale Botschaften an die Geschworenen und – in einem Fall dieser Größenordnung – an den Rest der Welt", erläuterte die Expertin. Dadurch solle der Schauspieler das Bild eines romantischen und harmlosen Frauenfreundes vermitteln.

Gegenüber Amber zeigt Camille eine komplett andere Seite von sich. Vor einigen Tagen wurde die Aquaman-Darstellerin von Johnnys Anwältin ziemlich in die Mangel genommen. Einige Zuschauer des YouTube-Livestreams von "Law & Crime" reagierten begeistert auf das heftige Kreuzverhör. So hieß es beispielsweise: "Camille ist ein Biest, sie ist so frech, ich liebe es!"

Anzeige

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard im April 2014

Anzeige

Getty Images Johnny Depp mit seiner Anwältin Camille Vasquez

Anzeige

Getty Images Amber Heard im Gericht im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de