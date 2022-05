Amira Pocher (29) will offenbar auch mal ohne ihren Mann ausgehen! Die Frau von Oliver Pocher (44) nahm gemeinsam mit Profitänzer Massimo Sinató (41) an der Jubiläumsstaffel von Let's Dance teil und schied dabei im Halbfinale aus. Trotzdem lässt sich die ehemalige Kandidatin das große Finale nicht entgehen, das am heutigen Freitag ansteht. Die Influencerin hat sogar noch einmal einen kleinen Auftritt. Doch auch nach der Show hat sie einiges geplant: Amira will mit den anderen Teilnehmern ein bisschen feiern – allerdings ohne ihren Olli!

Im "Die Pochers!"-Podcast sprach die 29-Jährige nun ganz offen über ihre Pläne. "Wir wollen danach auf jeden Fall noch einen heben gehen", gab sie preis. Olli will sich die Sause natürlich ebenfalls nicht entgehen lassen. "Wo gehen wir denn hin?", fragte der Comedian seine Liebste. Doch Amira ruderte prompt zurück, denn sie will ihren Mann offenbar nicht dabeihaben. "Ich fahre mit dem Taxi und lasse mich schön volllaufen und du kümmerst dich um die Kinder", stellte sie klar. Olli schien deshalb ziemlich enttäuscht zu sein. "Ich möchte aber", meinte er zu seiner Frau.

Tatsächlich musste die gebürtige Österreicherin selbst erst einmal von ihren Mitstreitern dazu überredet werden, nach dem Finale noch etwas trinken zu gehen. Normalerweise ist Amira nämlich diejenige, die nach den Shows immer schnell das Weite sucht: "Ich bin die Einzige gewesen, die immer sofort zur Produktionsleitung gesagt hat: 'Ich mache keine Interviews. Ich will nach Hause, ich fahre direkt'", erzählte sie.

Anzeige

Getty Images Amira Pocher und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Oliver und Amira Pocher bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher, "Let's Dance"-Kandidatin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de