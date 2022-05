Nach dem großen Let's Dance-Finale müssen Fans nicht traurig sein – denn dann ist noch lange nicht Schluss mit tanzen! Alljährlich findet nicht nur die "Let's Dance"-Staffel, sondern auch die Profi-Challenge statt. In der heißt es: Die Besten treten gegen die Besten an! Von dem Gewinnerpaar darf sich eine Tänzerin oder ein Tänzer aussuchen, mit welchem Promi in der nächsten "Let's Dance"-Staffel getanzt werden soll. Jetzt ist bekannt, welche zehn Tanzpaare in der großen Profi-Challenge gegeneinander antreten!

Am 27. Mai strahlt RTL die "Let's Dance"-Profi-Challenge aus. Ein Tanzpaar bilden Kathrin Menzinger (33) und Evgeny Vinokurov (31), Christina Luft (32) und Andrzej Cibis (34) sowie Patricija Ionel (27) und Sergiu Luca (39). Die Vorjahressieger Valentina (35) und Renata Lusin (34) tanzen dieses Mal nicht zusammen! Renata tanzt mit Christian Polanc (44), während Valentin Isabel Edvardsson (39) übers Tanzparkett führen wird. Für eine Premiere sorgen außerdem Massimo Sinató (41) und Vadim Garbuzov (35). Sie bilden das erste Männertanzpaar.

"Natürlich ist es für mich ungewohnt mit einem Mann zu tanzen. Dann ist er auch noch so gut aussehend", lachte Massimo im Interview mit RTL. Auch Ekaterina Leonova (35) wird mit einer Frau tanzen – und zwar mit Oxana Lebedew. Ein "Let's Dance"-Comeback feiert auch Robert Beitsch (30). Er und Malika Dzumaev werden eine Tanzperformance aufs Parkett legen. Marta Arndt (32) wird mit "Let's Dance"-Neuzugang Zsolt Sándor Cseke (34) tanzen. Außerdem bilden Alexandru Ionel und Anastasia Bodnar ein Tanzpaar.

