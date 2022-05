Was denkt Linda Nobat (27) über die erste schwarze Bachelorette? In wenigen Wochen ist es endlich so weit: Das beliebte Datingformat geht in die nächste Runde. Ab Juni werden dann 20 Männer um das Herz von Sharon Battiste buhlen. Doch wie kommt die ehemalige Köln 50667-Darstellerin bei den Stars aus dem Rosen-Kosmos an? Im Promiflash-Interview verriet Linda nun, dass sie sich schon sehr auf Sharon als Bachelorette freue.

So begann die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin zu erzählen, dass sie es toll fände, dass sich der Sender endlich für eine schwarze Frau als Bachelorette entschieden hat. "Dies ist ein sehr großer Schritt in die richtige Richtung in der deutschen TV-Landschaft und würde mich freuen, wenn nun mehr Formate diesen Schritt wagen", erzählte Linda. Dadurch würden endlich mehr schwarze Frauen und Männer die Möglichkeit bekommen, sich etablieren zu können. "Sie könnte ebenfalls der Türöffner für POC-Frauen sein, die einen 'ganz schwarzen' Background haben – das bedeutet, dass beide Elternteile schwarz sind – denn auch da gibt es leider Unterschiede", erklärte die 27-Jährige.

Für sie sei Sharon allgemein ein "Gamechanger" in Bezug auf schwarze Repräsentation im Fernsehen. Deshalb setze die in Hanau geborene Beauty auch hohe Erwartungen in ihre Rosen-Kollegin. Sie sei sich jedoch sicher, dass die 30-Jährige diese Hoffnungen alle erfüllen könne. "Ich kann's kaum erwarten und werde das erste Mal alles verfolgen", zeigte sich Linda abschließend begeistert.

Linda Nobat, ehemalige "Der Bachelor"-Teilnehmerin

Sharon Battiste, Bachelorette 2022

Linda Nobat im März 2022

