Endlich lassen sie die ganze Welt an ihrem Liebesglück teilhaben! Nina Dobrev (33) und Shaun White (35) sind mittlerweile seit rund zwei Jahren ein Paar. Regelmäßig beweisen die Vampire Diaries-Darstellerin und der Snowboarder mit süßen Fotos im Netz, dass sie miteinander offenbar das große Los gezogen haben. Doch bislang besuchten die Turteltauben noch nie gemeinsam ein Event. Jetzt dürfen sich die Fans aber umso mehr freuen: Nina und ihr Liebster gaben nun ihr Pärchen-Debüt auf dem Red Carpet – und zwar bei der Premiere ihres Ex-Freundes Glen Powell (33)!

Am Donnerstag waren die Schauspielerin und der Skateboarder zu Gast bei der Filmpremiere von "Top Gun: Maverick" in London. Auf dem roten Teppich sorgten die beiden natürlich für besonders viel Aufmerksamkeit. Kein Wunder, schließlich war auch Ninas Ex auf dem Event, der in dem Film mitspielt und mit dem sie 2017 für ein Jahr zusammen war. Bei der Veranstaltung trugen die 33-Jährige und Shaun ein zusammenpassendes Ensemble: Während sie auf ein elfenbeinfarbenes Seidenkleid setzte, erschien er in einem Blazer in derselben Farbe. Zusätzlich rundete er seinen Look mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Fliege ab.

Dass die Brünette total glücklich mit dem 35-Jährigen ist, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein. Die beiden denken sogar schon über ihre gemeinsame Zukunft nach! "Sie haben definitiv darüber gesprochen, wie es wäre, zu heiraten und Kinder zu haben", plauderte ein Insider im März gegenüber Hollywood Life aus.

Getty Images Glen Powell und Nina Dobrev, Schauspieler

Getty Images Shaun White und Nina Dobrev bei der "Top Gun: Maverick"-Premiere in London, Mai 2022

Instagram / nina Shaun White und Nina Dobrev im März 2022

