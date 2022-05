Neue Gesichter bei Sturm der Liebe! Schon seit 2005 flimmert die Telenovela täglich über die Bildschirme und begeistert die Fans. In den vielen Jahren herrschte immer wieder ein Kommen und Gehen. Zuletzt stieß Katrin Anne Heß (36) im April zum Cast dazu. Jetzt dürfen sich die Zuschauer sogar schon wieder über Neuzugänge freuen – und zwar gleich im Doppelpack: Carl Bruchhäuser und Sabine Werner kommen an den Fürstenhof!

Wie ARD bekannt gab, wird Sabine Werner ab dem 6. Juli die Rolle der Helene Richter übernehmen und die Mutter von Max (Stefan Hartmann) und Gerry (Johannes Huth) spielen. Ihre Söhne kann sie in der Serie allerdings nur schwer loslassen. Mit dem neuen Job begibt sich die Darstellerin auf ganz neues Terrain: Es ist das erste Mal, dass sie für eine tägliche Serie dreht. "Ich bin beeindruckt vom täglichen Arbeitspensum, der Disziplin und gleichzeitigen Spontanität der wunderbaren Kollegen", betonte Sabine.

Nur wenige Tage später wird noch ein weiterer Neuzugang zu sehen sein: Carl Bruchhäuser übernimmt ab dem 8. Juli die Rolle des Leon Thormann. Er mimt einen charmanten und ehrgeizigen Mitarbeiter einer Schokoladenmanufaktur, der in Bichlheim eine Zweigstelle eröffnen will. Dabei gerät er aber mit Josie (Lena Conzendorf) aneinander. "Ich verliebe mich hier gerade täglich aufs Neue: In mein Gegenüber, meine Rolle und vor allem in meinen Beruf", schwärmte der Schauspieler von den Dreharbeiten.

Anzeige

Instagram / katrinannehess Katrin Anne Heß im Dezember 2021

Anzeige

ARD/Bojan Ritan Sabine Werner, "Sturm der Liebe"-Darstellerin

Anzeige

ARD/Christof Arnold Carl Bruchhäuser bei "Sturm der Liebe"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de