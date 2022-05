Wie verärgert waren die Jakic-Twins (25) nach ihrem Kampf der Realitystars-Aus? Vor allem mit ihrem Zoff mit Jan Leyk (37) sorgten die beiden für mächtig Zunder in der Sala. In der vergangenen Folge war für die Zwillinge dann allerdings Endstation: Sie wurden von den Neuankömmlingen Yeliz Koc (28) und Malkiel Rouven Dietrich rausgewählt. Promiflash verrieten die Twins, wie es ihnen mit der Entscheidung geht.

Im Gespräch mit Promiflash betonten die 25-Jährigen froh zu sein, dass nicht die Gruppe sie rausgeworfen hat. Ihre Mitstreiter konnten die Kölnerinnen nämlich über einen längeren Zeitraum hinweg kennenlernen. "Somit sind wir froh, dass wir von für uns so unbedeutenden Menschen rausgewählt wurden", erklärten sie. Die Begründung, die Yeliz und Malkiel geliefert hatten, fanden die Twins jedoch nicht gerechtfertigt: "Jemandem zu unterstellen, er sei nicht so, wie er sich gibt, obwohl man noch nie mit der Person geredet hat, sagt viel über den eigenen Charakter aus."

Trotzdem wollen sie ihnen ihre Wahl nicht übel nehmen. "Wir verstehen nur nicht ganz, wieso die es so getan haben", merkten sie an. Ein wenig Groll scheinen die Influencerinnen also doch zu hegen: "Menschen, die einfach andere Menschen nicht akzeptieren, so wie sie sind, obwohl sie nichts Schlimmes machen und man eigentlich nichts zu tun hat, finden wir nicht toll."

RTLZWEI Jan Leyk und die Jakic-Twins bei "Kampf der Realitystars" 2022

Instagram / jakictwins Die Jakic-Twins, Webstars

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2022

