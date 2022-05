Männerwelt aufgepasst! Nach ihrer gescheiterten Beziehung mit Jimi Blue Ochsenknecht (30) ist Yeliz Koc (28) wieder auf dem Markt. Auch mit ihrem Kampf der Realitystars-Kollegen Paco Herb wollte es nicht klappen. Die Aufmerksamkeit der Herren hat die einstige Bachelor-Kandidatin aber spätestens mit ihrem Playboy-Cover auf sich gelenkt. Wem gefällt, was dort zu sehen ist, kann nun sogar sein Glück versuchen: Yeliz startete einen Dating-Aufruf im Netz!

In ihrer Instagram-Story richtete die 28-Jährige das Wort an die männlichen Singles und gab auch direkt an, welche Eigenschaften ihr Traumpartner mitbringen muss. "An alle Männer, die ein reines Herz haben, Vaterqualitäten haben, hundelieb sind. Die können mir gerne eine Mail mit Bewerbungsfoto und Bewerbung schicken", verkündete die Mutter einer Tochter. Diese sollten dann an die Mailadresse ihres Managements gesendet werden.

Oberste Priorität hat aber dennoch ihr Töchterchen Snow. "Wer Snow nicht akzeptiert, kommt erst mal überhaupt gar nicht infrage", betonte Yeliz. Immerhin wisse jeder, dass sie bereits Mutter sei. "Wenn man mich kennenlernen möchte, gehe ich davon aus, dass es kein Problem ist, dass ich ein Kind habe", merkte die Influencerin an.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im April 2022 in Palm Springs

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Instagram / _yelizkoc_ Influencerin Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

