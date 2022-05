Sascha Koslowski (35) kann es kaum glauben! Nachdem im Netz bereits erste Spekulationen um eine mögliche Trennung von Bibi (29) und Julian Claßen (29) kursierten, hatte sich ihr YouTube-Kollege noch überzeugt zu Wort gemeldet und beteuert: Die beiden würden niemals getrennte Wege gehen. Inzwischen hat Julian das Liebes-Aus allerdings sogar bestätigt und schockiert damit nicht nur die Fans. Auch Sascha ist nach dieser Nachricht fassungslos.

In seiner Instagram-Story zeigte sich der 35-Jährige bedrückt und äußerte sich zur Trennung der zweifachen Eltern. "Gestern noch die Story gemacht und heute – ich kann es immer noch nicht glauben, das mit Julian und Bibi. Unfassbar", teilte Sascha seine Emotionen mit und schüttelte den Kopf. Zu dem Beitrag notierte der Ex von Paola Maria (28): "Was passiert hier mit der Welt?"

In einem TikTok-Clip reagierte Sascha außerdem auf einen Kommentar eines Followers. "Das war's mit 'Wenn, dann würden sie noch mal heiraten", spielte dieser auf die vorherige Äußerung des zweifachen Vaters an. Darauf ließ dieser einen Song abspielen mit der Zeile "Wallah Krise". "Das passt gerade voll zu meinem Vibe", merkte Sascha an.

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen, November 2021

Getty Images Sascha Koslowski bei der Berlin Fashion Week 2019

Instagram / alexanderkoslowski Sascha Koslowski im Juli 2021

