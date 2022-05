Georgina Fleur (32) kann kaum glauben, wie schnell ihre Tochter groß wird! Die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin ist im vergangenen Jahr zum ersten Mal Mutter geworden. Nach der Trennung von ihrem Ex Kubilay Özdemir zieht sie ihr Kind allerdings allein groß – und genießt jeden Moment in vollen Zügen. Jetzt zeigte Georgina stolz, was für Megafortschritte ihre Tochter innerhalb kürzester Zeit gemacht hat: Ihr Mini-Me kann sogar schon stehen.

"Das ist ein Riesenfortschritt – sie steht, ohne sich festzuhalten", verkündete die 32-Jährige in ihrer Instagram-Story. Die ersten Lauf- und Stehversuche der Kleinen laufen laut der Dubaiauswanderin auch ziemlich lustig ab. Georgina führte aus: "Sie stellt sich hin, zieht sich hoch und dann lässt sie die Hände los, grinst mich an und fällt auf den Popo." Während es am Morgen nur wenige Sekunden ohne Stütze stehen konnte, hatte das Kleinkind am Abend bereits den Dreh raus – und konnte sich schon eine ganze Minute lang halten.

Für die Reality-TV-Bekanntheit war dieser Tag aber nicht nur deswegen ein ganz besonderer. Ihre Tochter hat auch angefangen, erste Sprechversuche zu machen. "Ich bin so stolz, sie kann jetzt mit mir kommunizieren und kann ohne Hände stehen", schwärmte sie.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleurs Tochter

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihre Tochter im März 2022 in Dubai

