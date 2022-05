Lisa Marie Straube hat sich mal wieder ordentlich herausgeputzt! Die Dortmunderin wurde erstmals durch ihre angebliche Liaison mit dem BVB-Profikicker Mats Hummels (33) bekannt. Doch das ist noch lange nicht alles – vor allem mit ihren freizügigen Bildern in den sozialen Netzwerken sorgt die Influencerin immer wieder für ordentlich Gesprächsstoff. Nun legte sie nach: Im Netz zeigte sich Lisa nun erneut von einer ziemlich sexy Seite!

Via Instagram teilte die junge Netzbekanntheit am Freitag zwei ziemlich aufreizende Schnappschüsse von sich mit ihren Fans. Darauf ist Lisa zu sehen, wie sie in einem knallorangenen Blazer sexy für einen Werbedeal posiert. Neben einer Jeans ist das jedoch das Einzige, das sie trägt – weswegen man einen direkten Blick auf ihre Oberweite erhaschen kann. "Ein gewagter Look, aber auch ein Hingucker, oder?", schrieb sie zu ihrer Bilderreihe.

Lisas Community ist zumindest totalbegeistert von dem sexy Look der hübschen Brünetten. "Lisa, du siehst umwerfend aus" und "Es gibt die, die perfekte Frau", hieß es neben zahlreicher Herz- und Flammenemojis in der Kommentarspalte unter ihrem Beitrag.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube im April 2022

