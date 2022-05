Daniela Katzenberger (35) und Lucas Cordalis (54) haben kaum noch Zeit für Zweisamkeit. 2015 wurde das Paar zum ersten Mal Eltern. Mit der kleinen Sophia (6) vervollständigte sich das Familienglück der TV-Bekanntheit und des Schlagersängers. Ihre gemeinsame Tochter ist seither der Lebensmittelpunkt der Reality-TV-Stars. Genug Zeit für romantische Stunden zu zweit bleibe da kaum noch, wie Lucas und Dani nun im Promiflash-Interview verrieten.

"Also wir sind ehrlich gesagt sehr aus der Übung, weil wir uns nie Zeit füreinander nehmen", erzählte der 54-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Doch wieso mangelt es dem Paar an Zeit? "Weil wir nie geschafft habe, jemanden so zu vertrauen, dass wir unsere Tochter dort lassen. Das können mal kurz die Omas sein. Aber so eine Nanny oder jemand, der uns begleitet, der uns dann den Rücken frei hält, das gibt es nicht", klärte Lucas auf.

Die Freizeit, die die Blondine und der Musiker haben, wenn ihr Kind in der Schule ist, sei meistens verplant. "Dann müssen wir ackern. Ich gehe sofort ins Tonstudio oder mal ins Gym oder mache was anderes. Da nimmt man sich doch nicht so die Zeit füreinander", gestand der ehemalige The Masked Singer-Kandidat.

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger mit Tochter Sophia

Anzeige

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Ehepaar

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de