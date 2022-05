Sie nehmen den Pokal mit nach Hause! Heute Abend flimmerte das spannende Finale von Let's Dance über die Bildschirme. Ex-Profisportler Mathias Mester (35), Moderatorin Janin Ullmann (40) und Zirkusartist René Casselly (25) lieferten tolle und emotionale Performances mit ihren professionellen Tanzpartnern ab – alle kassierten mindestens einmal 30 Punkte ab. Aber wer hat die meisten Zuschaueranrufe bekommen? René ist Dancing Star 2022!

Nach den drei Tänzen der Paare wurde zunächst die Wertung der Jury eingeblendet: René und Kathrin (33) belegten den ersten Platz, dicht gefolgt von Janin und Zsolt (34) – und Mathias und Renata (34) waren auf dem dritten Platz. Doch am Ende zählt nur die Meinung der Zuschauer, die den ganzen Abend für ihren Favoriten angerufen hatten. Am Ende bekamen René und Kathrin die meisten Stimmen und haben somit "Let's Dance" 2022 gewonnen!

Vor der Show stimmten die Promiflash-Leser fleißig ab, wer denn Dancing Star werden sollte: Tatsächlich bekam Janin die meisten Stimmen. Und auch der strenge Juror Joachim Llambi (57) gab in einem Interview im Vorhinein seine Favoritin bekannt – er dachte ebenfalls, dass Janin den Sieg holen würde: "Sie hat von der ersten Show an abgeliefert, mit viel Gefühl und Herz." Doch nach René und Kathrins Choreo schien auch er nicht mehr so sicher: Llambi hätte dem Zirkusartisten nämlich gerne mehr als zehn Punkte gegeben!

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Getty Images Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance"

Getty Images Renata Lusin und Mathias Mester im "Let's Dance"-Finale

Getty Images Joachim Llambi in der siebten "Let's Dance"-Liveshow

