Sind Bibi (29) und Julian Claßen (29) gar nicht getrennt? Seit Wochen wird spekuliert, dass es zwischen den YouTubern kriseln soll. Grund dafür: die absolute Funkstille auf Social Media. Am Freitag tauchten schließlich Bilder auf, die die zweifache Mutter mehr als vertraut mit einem anderen Mann zeigen. Daraufhin bestätigte Julian das Liebes-Aus tatsächlich im Netz. Während die einen komplett schockiert sind, bekommen andere Fans langsam Zweifel. Machen die Webstars gerade allen etwas vor und sind in Wahrheit noch zusammen? Promiflash listet euch ein paar Details auf, die für einen Megaprank sprechen...

In der letzten Podcast-Folge vor der überraschenden Netzpause hatte das Duo noch total harmonisch gewirkt und jegliche Krisen- und Trennungsgerüchte weggelacht. Demnach sei Julian schon eine Affäre mit Mona – der Nanny ihrer Kinder Emily (2) und Lio (3) – unterstellt worden. Viele Fans finden: Das angebliche Beziehungstief kommt nach diesen Gesprächen einfach zu schnell. Immerhin schienen die beiden keinen Zweifel an ihrer gegenseitigen Treue gehabt zu haben. Zudem hatten die YouTuber zuletzt auch ein "großes Experiment" angekündigt – aber nicht verraten, um was genau es geht.

Dass ausgerechnet zum Höhepunkt der Krisenspekulationen auch noch Bilder der Influencerin mit einem angeblich neuen Partner aufgetaucht sind, kommt der eingefleischten Community des einstigen Traumpaares ebenfalls Spanisch vor. Die vertrauten Fotos von Bibi und Timothy Hill sollen schon Anfang Mai entstanden sein – zu diesem Zeitpunkt hatten sie und Julian noch gemeinsame Videos veröffentlicht, eine Podcast-Folge rausgebracht und wenige Tage zuvor glücklich den Geburtstag des gebürtigen Kölners gefeiert. Dass Timothy zum PR-Team der Webbekanntheiten gehört, ist ebenfalls verdächtig – genauso der Fakt, dass ausgerechnet die superbekannte Bibi ungeniert in aller Öffentlichkeit "fremdknutscht". Sind die Fotos etwa absichtlich in Umlauf gekommen?

Auch Freunde und Bekannte sind ziemlich überrascht von dem Trennungsstatement – eine Krise zwischen den Firmengründern hatte sich also auch im privaten Umfeld nicht angekündigt. "Ich habe gesehen, dass sich bei TikTok die Gerüchte verbreiten, dass Bibi und Julian sich getrennt haben. Das ist Bullshit. Wenn dann heiraten die noch einmal", hatte beispielsweise Sascha Koslowski (35) auf Instagram verkündet. Auch ihr gemeinsamer Freund Liont (29) kann das Liebes-Aus kaum fassen. "Ich hätte in meinem Leben mit allem rechnen können, aber dass sich Bibi und Julian nun wirklich getrennt haben, hätte ich mir niemals vorstellen können", schrieb der Musiker auf Twitter.

In seinem Trennungsstatement auf Instagram hat sich der 29-Jährige aber ziemlich geknickt gezeigt und sich bei den Fans für deren Support bedankt. "Ich weiß nicht, wie das weitergeht, was ich poste und was ich mache. Ich denke, das versteht ihr, dass ich da jetzt gerade nicht so den Kopf dafür habe", gab er außerdem preis. Nach der Trennung, die laut Julian von Bibi ausgegangen war, stünden die gemeinsamen Kinder an erster Stelle. Weitere Infos hatte der Webvideoproduzent nicht geben wollen. Warum er sich nach tagelanger Funkstille ausgerechnet jetzt zu Wort gemeldet hatte, ließ Julian allerdings offen.

Bibi und Julian Claßen, YouTuber

Bibi und Julian Claßen auf seinem Geburtstag

Bibi Claßen und Timothy Hill (l.)

Die YouTube-Stars Julian Claßen, LionT und Bibi Claßen

Julian Claßen, YouTuber

