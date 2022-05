René Casselly (25) hätte sich wohl keine besser Tanzpartnerin wünschen können! Der Zirkusartist hat es geschafft, die diesjährige Let's Dance-Staffel für sich zu entscheiden. Im Finale setzte er sich gegen Mathias Mester (35) und Janin Ullmann (40) durch. Diesen Erfolg hat er neben seinem tänzerischen Können auch seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (33) zu verdanken. Für diese fand René nun besonders liebe Worte und schwärmte von der Chemie zwischen ihnen!

Im Interview mit Bild kam der 25-Jährige auf seine Trainerin zu sprechen. Der Vibe zwischen ihnen habe einfach gestimmt: "Wir verstehen uns nicht nur auf dem Parkett, sondern auch außerhalb", betonte der Ninja Warrior Germany-Star. Die Bindung zwischen ihnen sei enorm schnell gewachsen. "Da ist etwas ganz Besonderes zwischen Kathrin und mir", versicherte er. Ob diese Connection auch nach der Show bestehen bleibt? "Mal schauen, wie weit die Reise geht...", merkte René an.

Mit der Österreicherin an seiner Seite konnte der Athlet ganz neue Dinge auf die Tanzfläche zaubern. "Wir haben außergewöhnliche Sachen liefern können – weil wir meine Zirkuswelt und Kathrins Tanzwelt in Einklang bringen konnten", erklärte er. Dass sie beides miteinander verschmolzen haben, sei das Besondere an ihren Performances gewesen.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Getty Images Kathrin Menzinger und René Casselly , "Let's Dance"-Gewinner 2022

Getty Images Kathrin Menzinger und René Casselly im Mai 2022 in Köln

Getty Images René Casselly und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

