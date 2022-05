Lilly Krug zieht alle Blicke auf sich. 2020 gab die Tochter von Veronica Ferres (56) bekannt, dass sie genau wie ihre Mutter als Schauspielerin arbeiten möchte. Nur ein Jahr später wurde bekannt, dass die Blondine gemeinsam mit Hollywood-Star Gerard Butler (52) vor der Kamera stehen wird. Seither ist der Promispross regelmäßig auf dem roten Teppich zu sehen: Nun begeisterte Lilly die Fotografen in einem zauberhaften Kleid in Frankreich.

Am Donnerstag stellte sich die 20-Jährige dem Blitzlichtgewitter anlässlich der Filmfestspiele in Cannes. Ohne ihre berühmte Mutter schritt die Nachwuchsschauspielerin über den Red Carpet in der französischen Hafenstadt. In ihrem bodenlangen Tüllkleid bezauberte Lilly die Fotografen. Ein besonderer Hingucker waren nicht nur die Glitzerdetails, sondern auch das transparente Oberteil der eleganten Abendrobe in hellbeige.

Bereits im vergangenen Jahr durfte die Blondine den Filmfestspielen beiwohnen. In einem fliederfarbenen Dress posierte Lilly damals für die Fotografen und begeisterte alle mit ihrem Auftritt. Wie auch in diesem Jahr meisterte sie 2021 den Gang über den roten Teppich ohne ihre Mama Veronica.

Getty Images Lilly Krug, Tochter von Veronica Ferres

Getty Images Lilly Krug, Schauspielerin

SIPA PRESS / ActionPress Lilly Krug in Cannes

