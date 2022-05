Tristan Thompson (31) und Töchterchen True (4) genießen sturmfreie Bude! Nachdem Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) sich bereits am vergangenen Wochenende das Jawort gegeben hatten, soll nun die große Hochzeitsfeier in Italien stattfinden. Für die Party reisen deshalb viele Familienmitglieder und Freunde der beiden Turteltauben nach Europa. – so auch die Schwester der Braut, Khloé Kardashian (37). Solange ihre Mutter unterwegs ist, genießt ihre Tochter True die Zeit mit Papa Tristan Thompson.

Via Instagram teilte Tristan am Samstag einige niedliche Videos mit seinen Fans. Während Mama Khloé die Hochzeit ihrer Schwester in Italien feiert, scheint sich der Basketballprofi eine schöne Vater-Tochter-Zeit mit der kleinen True zu machen. Dabei verpasste die Vierjährige ihrem Papa ein liebevolles Makeover und verteilte Haargel auf die Kopfhaut des 31-Jährigen. "Styling von True", scherzte er in dem Clip und betitelte ein süßes Selfie der beiden mit den Worten "Zwillinge".

Niedliche Schnappschüsse wie diese waren zuletzt eher selten – immerhin sorgte der Sportler in den vergangenen Monaten immer wieder mit seinen Affären für Schlagzeilen. Von seiner letzten Affäre musste Khloé sogar vor laufender Kamera während der Dreharbeiten von "The Kardashians" erfahren.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson mit Töchterchen True

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit seiner Tochter True

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True

