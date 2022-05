Der Sieger der diesjährigen Let's Dance-Staffel steht endlich fest! Gemeinsam mit Profitänzerin Kathrin Menzinger (33) ertanzte sich Zirkusartist René Casselly (25) den ersten Platz. Dabei waren sich die Promiflash-Leser noch vor dem Finale sicher, dass sich Janin Ullmann (40) den Titel "Dancing Star 2022" holen wird. Die Moderatorin und ihr Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (34) schafften es schließlich auf den zweiten Platz. Doch wie geht Janin nun mit der Niederlage um?

"Es ist gerade total schön. Auch wenn das vielleicht unerwartet ist, weil wir haben jetzt nicht gewonnen, aber wir sind vielleicht ein bisschen Sieger der Herzen", freute sich Janin nach der finalen Entscheidung gegenüber RTL und schwärmte dabei total über das Tanztalent des Erstplatzierten. Dabei blickte die 40-Jährige auch auf die vielen tollen Freundschaften zurück, die sie durch die Show geschlossen habe. "Ich bin so dankbar für diese unfassbare Zeit hier. [...] Ich habe hier auf jeden Fall einen neuen Freund gewonnen. Nicht nur Zsolt, aber auch andere tolle Menschen", strahlte Janin weiter.

Wie hart Janin für ihren großen Tanztraum gearbeitet hat, lobte auch ihr Tanztrainer in den höchsten Tönen. "Sie steht jeden Tag auf, sie kommt und ist da beim Training. Sie zieht durch, egal ob Rückenschmerzen, Bein, Fuß, egal was passiert ist – sie ist da", erklärte er noch kurz vor dem großen Finale in einem Interview mit RTL.

