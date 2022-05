Nun ist es traurige Gewissheit! In der vergangenen Staffel von Bachelor in Paradise haben Karina Wagner (26) und Gustav Masurek (33) ihr Herz aneinander verloren. Seit der Kuppelshow haben sich die beiden immer wieder total verliebt im Netz gezeigt. Vor wenigen Tagen löschten die Turteltauben jedoch alle gemeinsamen Pärchenbilder. Ihre Fans hatten es bereits erwartet – nun ist es bestätigt: Karina und Gustav wollen in Zukunft getrennte Wege gehen.

Via Instagram meldete sich Karina am Sonntag mit einem emotionalen Statement bei ihren Fans. "Es haben viele von euch schon mitbekommen und hinterfragt, allerdings musste ich es selbst erst realisieren und akzeptieren. Gustav und ich haben uns getrennt", verkündete die Influencerin in ihrer Story und stellte gleichzeitig klar, dass sie zu diesem Zeitpunkt jedoch vorerst nichts weiter zu dem Thema sagen wolle.

Und das, obwohl das einstige Paar vor wenigen Wochen noch über mögliche Hochzeitspläne gesprochen hatte. "Wir reden da gar nicht so viel drüber, es ist aber für die Zukunft geplant – wenn es passiert, dann passiert es", hatte der 33-Jährige im Interview mit Promiflash erzählt. Gustav selbst hat sich zu der Trennung bisher noch nicht geäußert.

