Damit ist es offiziell! Schon länger ranken sich die Gerüchte darum, ob Kate Bosworth (39) nach ihrer Trennung vergangenes Jahr wieder frisch verliebt sei. Schon wenige Monate später munkelten die Fans, sie sei mit ihrem Schauspielkollegen Justin Long (43) am Anbandeln! Bislang machten die beiden das nicht offiziell, wurden aber des Öfteren zusammen gesehen. Auf neuesten Aufnahmen wirkt es jedoch ziemlich eindeutig: Denn Kate und Justin wurden beim Knutschen erwischt!

Die beiden Filmstars genießen zurzeit einen romantischen Urlaub auf Hawaii. Auf Paparazzi-Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, sieht man Kate ihren Liebsten liebevoll umarmen und einen Kuss auf die Wange geben. Der reagiert prompt und die beiden küssen sich innig vor den Palmen. Damit dürften die Gerüchte endgültig bestätigt sein!

Justin offenbarte schon vor wenigen Wochen, dass er sich endlich bereit für die große Liebe fühle. Wie glücklich er nun ist, würde er am liebsten der ganzen Welt erzählen, aber er hält sich damit lieber noch bedeckt. "Ich möchte darüber reden, aber ich möchte auch beschützend sein. Ich möchte es von den Dächern schreien, aber ich möchte es auch beschützen. Es ist heilig", gab er in dem Podcast "The Viall Files" zu.

Instagram / katebosworth Kate Bosworth und Justin Long

Instagram / katebosworth Justin Long und Kate Bosworth

Getty Images Justin Long, Schauspieler

