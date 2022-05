Töchterchen Mia (4) hat ihrer Mama einen ganz schönen Schrecken eingejagt! Sarah Harrison (30) und ihr Mann Dominic (30) sind vor über einem Jahr nach Dubai mit ihren beiden Töchtern Mia und Kyla (1) ausgewandert. Ihre Fans halten sie nun aus der Ferne auf dem neuesten Stand. So schilderte Sarah nun den panischen Moment, als Mia sich den Finger im Kofferraum einklemmte.

In ihrer Instagram-Story erzählte die zweifache Mama von ihrem ereignisreichen Tag. Nach einem Ausflug gemeinsam mit den Kids am Strand und in der Stadt kam es zu einem Unfall, wie das kleine Mädchen selbst berichtete: "Ich habe meinen Finger in den Kofferraum gesteckt und er ist zugegangen." Sarah selbst habe vor Panik laut aufgeschrien und habe direkt versucht, den Kofferraum wieder zu öffnen. Doch im Nachhinein entpuppte sich die Situation als harmloser, als sie zuerst aussah: "Der Finger ist noch dran und alles ist gut [...]. Eine Minute später war auch schon wieder alles beim Alten." Im Nachhinein könne Sarah darüber nur noch lachen.

Die beiden Töchter halten ihre Eltern immer auf Trab. Aus diesem Grund kann sich die ehemalige Bachelor-Kandidatin momentan auch keinen weiteren Nachwuchs vorstellen. "Ich habe sehr aktive und wilde Kinder und noch ein weiteres mit dieser Energie ist aktuell zu viel", erklärte die 30-Jährige.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, April 2021

Instagram/sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihren Töchtern Mia Rose und Kyla in Dubai

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren beiden Töchtern im Juni 2021

