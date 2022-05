Bald kommt er: Der große Tag, an dem Christina Luft (32) und Luca Hänni (27) heiraten werden! In den vergangenen Wochen war die Profitänzerin hauptsächlich mit Let's Dance beschäftigt. Während sie Mike Singer (22) das Tanzen beibrachte, kümmerte sich ihr Verlobter Luca weitestgehend alleine um die Hochzeitsplanung. Jetzt kann Christina ihrem zukünftigen Ehemann wieder unter die Arme greifen. Jetzt verrieten die beiden: Die Hochzeitsplanung wird immer konkreter.

Christina stecke aktuell noch in den Vorbereitungen auf die große "Let's Dance"-Profi-Challenge am 27. Mai. "Dann gehen wir vertieft in die Planung rein. Ich freue mich mega", meinte der Sänger im Interview mit RTL. Auch Christina realisiere langsam, dass sie bald wirklich heiraten wird. "Langsam wird das alles auch real. Jetzt bilden sich langsam konkrete Details", meinte die 32-Jährige.

Wann genau das Paar heiraten wird, verriet es aber nicht. Doch wie funktionieren die beiden als Team, wenn es um ihre Hochzeitsvorbereitungen geht? "Wir haben denselben Geschmack. Das ist alles harmonisch", verriet Luca. Dem stimmte seine Verlobte zu: "Wir finden alles immer einfach toll und freuen uns, dass wir das machen dürfen."

Instagram / christinaluft Christina Luft, Tänzerin

Instagram / lucahaenni1 Christina Luft und Luca Hänni bei "Let's Dance"

Pascal Wasinger Sänger Luca Hänni

